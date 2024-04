La Soluzione ♚ Forma il lago d Iseo

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OGLIO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Forma il lago d iseo: Laghi prealpini orta lugano como iseo garda, alberti, verbania 2001. raimondo locatelli, massimo del canale, pesce di lago nella storia e nella tradizione... L'Oglio (Oi [‘] o [‘u] in lombardo) è un importante fiume italiano, affluente del Po, che scorre in Lombardia, nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. Nella gerarchia degli affluenti del Po occupa con i suoi 280 km di corso il 2º posto per lunghezza (dopo l'Adda), mentre risulta il 4° per superficie di bacino (dopo Tanaro, Adda e Ticino), e il 3° per portata media alla foce (dopo Ticino e Adda).

Altre Definizioni con oglio; forma; lago; iseo;