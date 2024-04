La Soluzione ♚ La fa finire un arrivo aspettato

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ATTESA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su La fa finire un arrivo aspettato: Mondo, donna con te, che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto, per amarti e la costruzione di un amore la consacrano tra le protagoniste della musica italiana... Attesa, condizione esistenziale propria del messianismo Attesa, nella teoria della probabilità, valore medio di un fenomeno aleatorio Attesa condizionata, valore atteso rispetto ad una distribuzione di probabilità condizionata Attesa attiva, in informatica, la verifica ripetuta di una certa condizione Attesa, in aeronautica, manovra che mantiene l'aeromobile su di un fix prima di un'autorizzazione Attesa di Dio, raccolta di testi della religiosa Simone Weil

