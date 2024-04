La Soluzione ♚ Il festoso e sentito Capodanno vietnamita

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TET

Curiosità su Il festoso e sentito capodanno vietnamita: 2014. il natale torna in vietnam, ma per molti è solo una festa del consumismo, su asianews, 28 dicembre 2009. ^ il tet, capodanno vietnamita, su notizie... L'offensiva del Têt fu un attacco a sorpresa su larga scala sferrato dall'esercito nordvietnamita e dai Viet Cong durante la guerra del Vietnam. L'offensiva fu lanciata la notte del capodanno vietnamita (Tt Nguyên Ðán), cioè tra il 30 e il 31 gennaio 1968 e avvenne durante la presidenza di Lyndon B. Johnson. Gli attacchi delle forze comuniste colpirono pressoché tutte le maggiori città del Vietnam del Sud e ottennero inizialmente notevoli successi, cogliendo impreparate le forze armate americane e sudvietnamite. Dopo violenti scontri e pesanti perdite per entrambe le parti, le forze americane e sudvietnamite ripresero il controllo della ...

