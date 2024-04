La Soluzione ♚ Fa fermate in città

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRAM

Curiosità su Fa fermate in citta: Stesso levi scrive nella sua prefazione "come in un viaggio al principio del tempo, cristo si è fermato a eboli racconta la scoperta di una diversa civiltà... Un tram è un veicolo su rotaia che viaggia su binari tranviari su strade urbane pubbliche; alcuni includono segmenti con diritto di passaggio segregato. È tipico del trasporto pubblico urbano, atto alla circolazione su infrastrutture tranviarie sia in sede propria che promiscua, su strada, ove la circolazione avviene, di massima, in regime di marcia a vista. In passato veniva chiamato anche tranvai o tramvai, italianizzazione del termine inglese tramway.

