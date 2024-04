La Soluzione ♚ Il faro nel porto di Genova

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LANTERNA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Il faro nel porto di genova: La lanterna di genova (o semplicemente "lanterna", in genovese a lanterna de zena o a lanterna) è il faro portuale del capoluogo della liguria, la città... Una lanterna è uno strumento di illuminazione, spesso portatile, in genere dotata di un involucro protettivo per la fonte di luce, storicamente di solito una candela o uno stoppino e spesso una lampadina nei tempi moderni, per renderla più facile da trasportare e più affidabile quando c'è vento. Le lanterne possono essere utilizzate anche per la segnalazione, come torce o come sorgenti luminose generiche all'aperto. Più in generale il termine lanterna identifica un generico strumento spesso composto da più parti che produce luce, da non confondersi con la lucciola. Comuni nel passato, le lanterne ad olio solitamente fatte in coccio con un ...

