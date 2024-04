La Soluzione ♚ È familiare in certe pensioni

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRATTAMENTO

Curiosità su E familiare in certe pensioni: Si affermò e non si superò l’impianto basato sulle mutue. la priorità politica era allargare i benefici delle pensioni, poiché le pensioni di vecchiaia... Trattamento – nel cinema, fase precedente alla sceneggiatura Trattamento d'onore – appellativo rivolto nella vita sociale a personaggi che presentano un titolo (es. maestà per i re) Trattamento – in medicina (calco dall'inglese treatment), sinonimo di terapia

