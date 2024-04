La Soluzione ♚ Emanato promulgato

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EMESSO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Emanato promulgato: Sicilia, nel luglio del 1848, venne emanato un nuovo statuto costituzionale non ottriato, in quanto approvato e promulgato dal parlamento siciliano. nel 1848... L'indice di esplosività vulcanica, in inglese Volcanic Explosivity Index (VEI), è un indice empirico atto a classificare le eruzioni vulcaniche in funzione dell'esplosività, secondo i criteri indicati da Chris Newhall e Stephen Self.

Altre Definizioni con emesso; emanato; promulgato;