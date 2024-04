La Soluzione ♚ Emanata promulgata

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EMESSA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Emanata promulgata: Di carattere generale, emanata dall'imperatore del sacro romano impero. la pragmatica sanctio pro petitione vigilii, emanata dall'imperatore giustiniano... Homs (in arabo , im), nota in epoca romana come Emesa, è una città della Siria orientale, con una popolazione di circa 775 000 abitanti. È la terza città della Siria per numero di abitanti dopo Damasco e Aleppo. Antico centro risalente al 2300 a.C. circa, è una città particolarmente nota perché nel 272 vi si svolse una grande battaglia fra le truppe romane dell'imperatore Aureliano e le truppe palmirene della regina Zenobia, che aveva creato un regno indipendente, soggiogando numerose province romane orientali. Sorge 162 km a nord di Damasco, sul fiume Oronte, ed è un importante snodo tra le città dell'entroterra siriano e la costa ...

Altre Definizioni con emessa; emanata; promulgata;