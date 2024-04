La Soluzione ♚ Elettrotreno con una sigla

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ETR

Curiosità su Elettrotreno con una sigla: Molte serie di elettromotrici. esempi di elettrotreni sono la serie degli etr (sigla che significa elettrotreno rapido) che hanno iniziato la propria carriera... Frecciarossa 1000 è il nome commerciale dell'elettrotreno ad alta velocità che fa parte del progetto V300 Zefiro. Viene classificato come ETR400. Il progetto è di proprietà Bombardier, mentre l'assemblaggio è a cura di AnsaldoBreda (dal 2015 Hitachi Rail Italy) ed Alstom Group. L'allestimento è opera della carrozzeria italiana Bertone. Con i suoi 9,9 MW di potenza, è il modello di elettrotreno più potente mai costruito in Italia e può raggiungere la velocità massima di 400 km/h; sulle linee AV/AC italiane può però circolare a una velocità massima commerciale di 300 km/h in quanto al momento la rete AV nazionale non consente velocità ...

