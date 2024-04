La Soluzione ♚ Due illustri William della politica britannica

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PITT

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Due illustri william della politica britannica: E terence john bew spencer, william shakespeare, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) william shakespeare, su the encyclopedia... William Bradley Pitt, detto Brad (Shawnee, 18 dicembre 1963), è un attore e produttore cinematografico statunitense. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi contributi nel mondo del cinema, inclusi due premi Oscar, di cui uno per aver prodotto, tramite la Plan B Entertainment, di sua proprietà, il film 12 anni schiavo (2013) di Steve McQueen e l'altro come miglior attore non protagonista per C'era una volta a... Hollywood (2019) di Quentin Tarantino. Pitt ha acquisito la prima notorietà interpretando una parte secondaria in Thelma & Louise (1991) di Ridley Scott. Questo gli ha permesso, negli ...

Altre Definizioni con pitt; illustri; william; politica; britannica;