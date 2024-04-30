Dodicesima parte del foot
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Dodicesima parte del foot' è 'Inch'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INCH
Come completare la definizione
- Definizione: Dodicesima parte del foot
- Risposta: INCH
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: I___
- Inizia con: I
- Finisce con: H
Definizione: "Dodicesima parte del foot". Risposta: INCH. Lunghezza: 4 lettere. Schema utile: I___.
Perché la soluzione è Inch? L'inch è una misura di lunghezza comunemente utilizzata nel sistema imperiale, equivalente a dodici once. Questa unità di misura deriva storicamente da un'unità di peso, ma nel tempo si è trasformata in un riferimento per le dimensioni di lunghezza. La voce inch viene impiegata spesso in settori come l'industria del tessile, l'edilizia e l'elettronica, dove precisione e standardizzazione sono fondamentali. La sua diffusione garantisce uniformità nelle misurazioni in diversi paesi.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dodicesima parte del foot". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Nei cruciverba, 'Dodicesima parte del foot' si risolve con Inch
Quando la definizione "Dodicesima parte del foot" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dodicesima parte del foot" conferma che la soluzione 'Inch' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Inch
- Schema parole: 4
- La soluzione inizia con I
- La soluzione finisce con H
- Schema iniziale: I___
- Schema finale: INCH
Le 4 lettere della soluzione Inch
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dodicesima parte del foot" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inch' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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