La Soluzione ♚ Daria nota conduttrice

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BIGNARDI

Curiosità su Daria nota conduttrice: (cagliari, 18 agosto 1973), è una comica, cabarettista, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e attrice italiana. nata a cagliari il 18 agosto... Daria Bignardi (Ferrara, 14 febbraio 1961) è una giornalista, conduttrice televisiva, scrittrice, conduttrice radiofonica italiana. Giornalista in attività dagli anni ottanta, ha esordito in Rai con Gad Lerner nel 1991 nella trasmissione Milano, Italia. Nel 1995 è passata a Mediaset, diventando conduttrice, in particolar modo, di talk show di costume e reality show (Tempi moderni, Grande Fratello e La fattoria). Su LA7 ha condotto Le invasioni barbariche. Come giornalista ha collaborato con Vanity Fair, ha diretto Donna dal dicembre 2002 al marzo 2005 e nel 2009 ha esordito come scrittrice (i suoi romanzi sono editi dalla casa editrice ...

