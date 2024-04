La Soluzione ♚ Costa a strapiombo sul mare

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FALESIA

Curiosità su Costa a strapiombo sul mare: Antico della cittadina sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare adriatico a 33 chilometri a sud del capoluogo. mentre in passato l'economia del... La falesia è una costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue. Si distinguono: falesie "morte" o inattive: la spiaggia le separa dal mare; falesie "vive" o attive: battute direttamente dal mare, come per es. nel caso delle falesie di Duino. Ogni falesia può avere differenti caratteristiche e varia in base alla tipologia di roccia di cui è composta, come per esempio granito, calcare, arenaria, ecc. In molti casi, come in Francia, grotte e anfratti naturali nelle falesie hanno ospitato comunità neolitiche. In arrampicata per falesia si intende una fascia rocciosa, di norma intesa come sito d'arrampicata, ossia area per la pratica ...

