La Soluzione ♚ Ha la Costa Brava e la Costa del Sol

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPAGNA

Curiosità su Ha la costa brava e la costa del sol: Turismo balneare sono la costa brava, riviera che si snoda nei pressi di barcellona, ibiza, isola celebre per la sua vita notturna e le sue innumerevoli... La Spagna (in spagnolo España; in basco Espainia; in catalano Espanya; in galiziano: España; in occitano: Espanha), il cui nome ufficiale è Regno di Spagna (in spagnolo Reino de España; in basco Espainiako Erresuma; in catalano Regne d'Espanya; in galiziano: Reino de España; in occitano: Reiaume d'Espanha), è uno Stato sovrano, membro dell'Unione europea dal 1986. Monarchia parlamentare, la Spagna si trova all'estremità occidentale dell'Europa e occupa buona parte della superficie della penisola iberica. Ha una superficie di 505941 km² e nel 2020 contava 47 431 256 abitanti. Confina a nord-est con la Francia (da cui è quasi separata dalla ...

