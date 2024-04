La Soluzione ♚ Confina con il Michigan

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OHIO

Curiosità su Confina con il michigan: il michigan (in inglese ascolta, ['mgn]) in passato adattato come micigan è uno stato federato degli stati uniti d'america. l'abbreviazione postale... L'Ohio, ufficialmente lo Stato dell'Ohio, (AFI: in italiano /o'ajo/; in inglese [o'hao]; sigla = OH) è uno Stato federato degli Stati Uniti d'America. Fu il primo e più orientale tra gli Stati del Midwest ammessi nell'Unione in base alla Northwest Ordinance. Deve il suo nome al fiume omonimo, che limita il confine meridionale dello Stato. La sua capitale è Columbus, sede di aziende commerciali e industriali. L'economia dello Stato si basa su importanti insediamenti agricoli e industriali. La più grande area metropolitana è quella di Cleveland; si ricordano anche Akron, considerata la capitale mondiale della gomma, e Cincinnati.

