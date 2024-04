La Soluzione ♚ Compenso per l avvocato

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ONORARIO

Curiosità su Compenso per l avvocato: Con uso assoluto "assumere un avvocato". nella storia del diritto romano la professione di avvocato era molto ambita per le implicazioni che aveva in campo... La parcella (nel passato detta anche notula) è un documento emesso da un libero professionista al suo cliente, equivalente alla fattura, per prestazioni delle quali è stato incaricato. Il compenso in essa recato è spesso genericamente definito come onorario ovvero onorario professionale.

