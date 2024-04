La Soluzione ♚ Compagnia assicurativa francese

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AXA

Curiosità su Compagnia assicurativa francese: Consolidato, al 31 dicembre 2021 il gruppo conta su una raccolta diretta assicurativa pari a 13,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei rami danni e 5... AXA è un Gruppo assicurativo mondiale operante nella protezione assicurativa e nell'asset management, nato nel 1816 come Mutuelle de l'Assurance; nel 2020 ha 171.000 dipendenti e 105 milioni di clienti in 61 paesi, ricavi per 133 miliardi di euro e un risultato operativo di 3,8 miliardi.

