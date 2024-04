La Soluzione ♚ Comandavano le ciurme

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NOSTROMI

Curiosità su Comandavano le ciurme: Elettricisti dal carattere villano, evidente parodia dei fratelli mario. comandavano la carnival night zone per conto del dr. robotnik. sono capaci di corrompere... Il nostromo è il più esperto dei sottufficiali adibiti al servizio di coperta di una nave militare (nocchieri) e degli uomini adibiti ai servizi di coperta della marina mercantile. Il termine deriva dal latino Noster Homo, "il nostro uomo". Diversamente dalla Marina Militare Italiana dove non è un grado gerarchico ma è un incarico, in alcune marine militari il nostromo è un grado militare.

