Città della Catalogna

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LERIDA

Ecco la soluzione per la definizione

Curiosità su Citta della catalogna: Catalano, la generalitat de catalunya. la regione storica della catalogna comprende anche la catalogna settentrionale (in catalano: catalunya nord: rossiglione... Lleida (catalano: ['ejð] ) o Lerida (italiano: ['lrida]; in spagnolo Lérida ['leiða] ; 137856 abitanti) è una città spagnola in Catalogna. Terzo capoluogo di provincia della Catalogna per popolazione, dista 154 km da Barcellona, 100 da Tarragona, 152 da Saragozza e 460 da Madrid. La sua attrazione turistica principale è la cattedrale in stile gotico, la Seu Vella, mentre nel Parc dels Camps Elisis si trova una famosa fontana della sirena.

