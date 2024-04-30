Lo chiede il chirurgo all opera

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo chiede il chirurgo all opera' è 'Bisturi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BISTURI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo chiede il chirurgo all opera" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo chiede il chirurgo all opera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Bisturi? Durante un intervento chirurgico, il medico utilizza uno strumento affilato per incidere i tessuti e accedere alle aree interne del corpo. Questo strumento, che può essere di diversa forma e dimensione, permette di effettuare incisioni precise con minimo danno ai tessuti circostanti. La richiesta di questo strumento avviene in modo diretto e immediato, durante la fase operativa, per facilitare l'intervento e garantire risultati efficaci. La sua presenza è fondamentale per molte procedure mediche.

Se la definizione "Lo chiede il chirurgo all opera" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo chiede il chirurgo all opera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bisturi:

B Bologna I Imola S Savona T Torino U Udine R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo chiede il chirurgo all opera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

