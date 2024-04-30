Si chiede agitando il pollice
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SOLUZIONE: AUTOSTOP
Perché la soluzione è Autostop? L'atto di indicare un'auto per chiedere un passaggio si realizza spesso muovendo il pollice in aria. Questo gesto, riconosciuto universalmente, comunica la richiesta di un passaggio senza usare parole, rendendo immediato il contatto tra chi offre e chi cerca il trasporto. La semplicità del movimento lo rende pratico e facilmente comprensibile in molte situazioni di viaggio. La sua efficacia si basa sulla chiarezza del segnale, che supera barriere linguistiche.
Si chiede agitando il pollice nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Autostop
Quando la definizione "Si chiede agitando il pollice" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Autostop'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si chiede agitando il pollice
- Risposta: AUTOSTOP
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: A_______
- Inizia con: A
- Finisce con: P
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Autostop' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si chiede agitando il pollice". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si chiede agitando il pollice in aria Si chiede lanciando una moneta Si può dire agitando l indice Si chiede col come Si chiede all offeso
Altre definizioni collegate
Con chiede: Lo si può opporre a chi chiede qualcosa
Con agitando: Si chiede agitando il pollice in aria
Con pollice: Suonano percuotendo le corde con il pollice