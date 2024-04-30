Si chiede agitando il pollice

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si chiede agitando il pollice' è 'Autostop'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOSTOP

Perché la soluzione è Autostop? L'atto di indicare un'auto per chiedere un passaggio si realizza spesso muovendo il pollice in aria. Questo gesto, riconosciuto universalmente, comunica la richiesta di un passaggio senza usare parole, rendendo immediato il contatto tra chi offre e chi cerca il trasporto. La semplicità del movimento lo rende pratico e facilmente comprensibile in molte situazioni di viaggio. La sua efficacia si basa sulla chiarezza del segnale, che supera barriere linguistiche.

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Si chiede agitando il pollice nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Autostop

Quando la definizione "Si chiede agitando il pollice" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Autostop'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si chiede agitando il pollice

Si chiede agitando il pollice Risposta: AUTOSTOP

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: A_______

A_______ Inizia con: A

A Finisce con: P

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona U Udine T Torino O Otranto S Savona T Torino O Otranto P Padova

La soluzione 'Autostop' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si chiede agitando il pollice". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.