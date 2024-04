La Soluzione ♚ La caratteristica del superfluo

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INUTILITÀ

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

L'uomo superfluo (in russo , lišnij celovek), o uomo inutile, è una figura letteraria caratteristica delle opere degli scrittori russi degli...

