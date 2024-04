La Soluzione ♚ Carattere

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INDOLE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Carattere: Il titolo. carattere – in tipografia, blocchetto metallico con rappresentazione in rilievo tipo di carattere – stampo con incisi i caratteri nei sistemi... L'indolo (o 2,3-benzopirrolo) è un composto eterociclico aromatico, con un anello benzenico e uno pirrolico condensati. Il suo nome viene dall'indaco, noto colorante azzurro-violetto. A temperatura ambiente si presenta come un solido incolore dall'odore caratteristico. È un composto nocivo. L'indolo è un sottoprodotto della digestione del triptofano, uno degli amminoacidi essenziali, ed è uno dei composti che conferisce alle feci il caratteristico odore (insieme allo scatolo e altre sostanze).

Altre Definizioni con indole; carattere;