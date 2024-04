La Soluzione ♚ Il cappello degli antichi Veneziani

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRICORNO

Curiosità su Il cappello degli antichi veneziani: Al cappello all'antica dell'uno all'altro, cordonato di rosso. vettore cappello (1400–1467), capitano generale da mar veneziano. vincenzo cappello (1469–1541)... Il tricorno è uno stile di copricapo che era molto popolare nel corso del XVIII secolo, tanto da essere nelle rappresentazioni quasi un segno identificativo di episodi ambientati in questo secolo. La caratteristica distintiva del cappello è che i tre lati del bordo sono rialzati e attaccati, allacciati o abbottonati in modo da formare un triangolo attorno alla corona. Il cappello era tipicamente indossato con una punta rivolta in avanti, sebbene non fosse affatto insolito per i soldati, che spesso portavano un fucile o un moschetto sulla spalla sinistra, indossare il tricorno puntato sopra il loro sopracciglio sinistro. Il tricorno ...

