La Soluzione ♚ Ben sicuri

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CERTI

Ecco la soluzione per la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Curiosità su Ben sicuri: Versetto è un muro inespugnabile, una corazza impenetrabile e uno scudo ben sicuro per tutti coloro che sostengono gli attacchi dei demoni. esso non ammette... In certi momenti è il terzo album del cantautore italiano Eros Ramazzotti, pubblicato il 28 ottobre 1987, giorno del suo ventiquattresimo compleanno. L'album è stato realizzato anche in una versione in spagnolo, con il titolo En ciertos momentos. Il disco si rivelò un successo commerciale, sia in Italia, dove vendette più di 800.000 copie, sia a livello internazionale, con circa 3.000.000 di copie vendute in tutto il mondo. L'espressione certi momenti presente nel titolo è tratta dalla prima traccia dell'album stesso. Al titolo dell'album fu aggiunto In, probabilmente per non confonderlo con l'album Certi momenti di Pierangelo Bertoli del ...

