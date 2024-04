La Soluzione ♚ La bambola russa

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MATRIOSKA

Curiosità su La bambola russa: Quoziente intellettivo. bullock e i suoi devono inserire una cimice in una bambola e farla recapitare a mosca, alla piccola zoya kirilenko, figlia della malavitosa... La matrioska o matriosca (in russo , matrëška ; al plurale matrioske o matriosche) è un insieme di bambole cave in legno di grandezza variabile, ciascuna delle quali è inseribile in quella immediatamente più grande. Uno tra i più iconici elementi della cultura popolare della Russia, è considerata il souvenir per eccellenza e un simbolo di tale Paese.

