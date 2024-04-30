Bagna Lisbo­na e Toledo

SOLUZIONE: TAGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bagna Lisbo­na e Toledo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bagna Lisbo­na e Toledo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tago? Il Tago è il fiume che attraversa Lisbona e Toledo, due città ricche di storia e cultura. Questo corso d'acqua è fondamentale per l'ambiente e la vita quotidiana delle popolazioni locali, rappresentando un elemento di identità e tradizione. La sua presenza ha influenzato lo sviluppo delle civiltà lungo le sue sponde, creando paesaggi suggestivi e un patrimonio naturale di grande valore.

La soluzione associata alla definizione "Bagna Lisbo­na e Toledo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bagna Lisbo­na e Toledo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bagna Lisbo­na e Toledo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

