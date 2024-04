La Soluzione ♚ Bagna Colonia e Casalecchio

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RENO

Curiosità su Bagna colonia e casalecchio: Elevate è marzo (52 m³/s a casalecchio, circa 200 verso la foce), mentre il mese con portate medie più scarse è agosto (2,4 m³/s a casalecchio, circa 8... Il Reno (in tedesco Rhein /an/; in alemanno Rhy; in romancio Rein; in francese Rhin /~/; in olandese Rijn /rn/), con i suoi 1326 km è uno dei fiumi più lunghi d'Europa. Il suo nome deriva da una radice celtica, ma ancor prima indoeuropea. L'origine indoeuropea del termine trova conferma nel greco antico, in cui il verbo (traslitterato rheo) ha il significato di "scorrere". Assieme al Danubio, il Reno formava la maggior parte del confine settentrionale dell'Impero romano ed è stato, fin da quei tempi, un vitale corso d'acqua navigabile, usato per il commercio ed il trasporto delle merci fin nel cuore del continente. Fra le città ...

