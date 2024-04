La Soluzione ♚ Avvicendato

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALTERNATO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Avvicendato: Dell'istruzione. i ministri dell'istruzione della repubblica italiana si sono avvicendati dal 1946 al 2001, dal 2006 al 2008 e dal 2020 in poi. ^ dal 18 gennaio... Una figura isolata è, in araldica, normalmente posta al centro della tavola di aspettazione. In caso contrario la sua posizione (cioè il suo posizionamento non ordinario) deve essere blasonata. Esempio: «di rosso alla corona d'oro posta in capo». Anche le figure ripetute in numero sono disposte secondo regole ben precise.

Altre Definizioni con alternato; avvicendato;