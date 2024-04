La Soluzione ♚ Antico amanuense

Curiosità su Antico amanuense: O su amanuense wikizionario contiene il lemma di dizionario «amanuense» wikimedia commons contiene immagini o altri file su amanuense amanuense, in dizionario... Lo scriba è la persona che, in culture ed epoche diverse, si occupava di scrivere, tenere la contabilità e altre attività legate al mondo della scrittura e dei libri. Gli esempi storici più famosi sono quelli degli scribi mesopotamici, egiziani ed ebraici. Essi appartenevano ad una casta potente, ammirata e ben retribuita che si occupava dell'amministrazione del paese, formando una classe intellettuale. Come spesso accadeva nelle società antiche, il possesso della cultura equivaleva al potere e gli scribi erano un tramite tra due mondi differenti: quello dell'analfabetismo e quello della cultura.

