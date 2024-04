La Soluzione ♚ Un alcool solvente

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : METILICO

Ecco la soluzione per la definizione

Curiosità su Un alcool solvente: Ch3-ch2-oh l'1-propanolo (o alcol n-propilico), alcool alifatico derivato dal propano, è usato come solvente: ch3-ch2-ch2-oh addizione di carbanioni ad aldeidi... Il metile (o gruppo metilico) è il primo degli alchili ed è un gruppo funzionale costituito da un atomo di carbonio legato a tre atomi di idrogeno, avente formula –CH3, dove l'atomo di carbonio è tetraedrico, il C è ibridato sp3, come nel metano da cui il nome e la struttura derivano. Spesso nelle formule di struttura è scritto con il simbolo Me: MeOH sta a indicare l'alcool metilico CH3OH (metanolo). Nella nomenclatura sostitutiva una molecola in cui tale gruppo è presente assume il prefisso metil-, eventualmente preceduto dal numero dell'atomo di carbonio cui esso è legato: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 indica il 2-metilbutano.

