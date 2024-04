La Soluzione ♚ Agnese per gli spagnoli

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INES

Curiosità su Agnese per gli spagnoli: Significati, vedi agnese (disambigua). agnese è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili: ines alterati: agnesina maschili: agnesio albanese:... La scala INES o scala internazionale degli eventi nucleari e radiologici (International Nuclear and radiological Event Scale) è un parametro istituzionale sviluppato a partire dal 1989 dall'AIEA, l'agenzia internazionale per l'energia atomica, con lo scopo di classificare incidenti nucleari e radiologici e rendere immediatamente percepibile al pubblico ed agli Enti, in maniera univoca, la gravità di incidenti di tipo nucleare o radiologico, senza fare riferimento a dati tecnici più scientificamente precisi ma allo stesso tempo di più difficile comprensione. All'inizio si applicava solo ad eventi nelle centrali nucleari; successivamente è ...

