La Soluzione ♚ A volte lo espone chi sosta

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DISCO ORARIO

Curiosità su A volte lo espone chi sosta: All'interno del palazzo dell'arengario e dell'adiacente palazzo reale e che espone opere d'arte moderna realizzate nel corso del xx secolo, mentre quelle del... Il disco orario è un dispositivo utilizzato sui veicoli per segnalare l'ora di inizio della sosta nelle aree in cui questa può avvenire solo per un tempo limitato. In Italia, il codice della strada non identifica un particolare modello di disco orario; esso può infatti essere sostituito, ad esempio, da un'iscrizione su un comune foglio di carta, purché contenga un'indicazione del tipo "ora di arrivo" e l'orario di inizio della sosta. Il modello che risulta comunemente più utilizzato è costituito da una rotella dentellata sulla quale sono impresse alcune tacche e le ore corrispondenti, applicata su un supporto di cartone o di ...

