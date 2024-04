La Soluzione ♚ Vassoio per paste

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CABARET

Curiosità su Vassoio per paste: Italiana attiva nel settore alimentare. in particolare si occupa di produrre paste alimentari secche, olio extravergine di oliva, sughi pronti e derivati del... Il cabaret (o, meno usato, cabarè) è storicamente una forma di spettacolo che combina teatro, canzone, commedia e danza. Per estensione il termine si riferisce anche al locale dove venivano rappresentati questi spettacoli. Nato sul finire del XIX secolo in Francia, si differenzia subito dal café-chantant orientandosi maggiormente verso la sperimentazione di nuovi linguaggi che non sul solo intrattenimento. È infatti all'interno dei primi cabaret che fioriscono le correnti di dadaismo prima, e surrealismo poi, che avrebbero fortemente influenzato tutta l'arte di là da venire. Con il cambio delle modalità di spettacolo e con l'avvento della ...

