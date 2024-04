La Soluzione ♚ Vale non oltre

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ENTRO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Vale non oltre: Persone per le quali non vale nemmeno la pena di sprecare parole di condanna: si deve solo andare oltre, soprassedendo in silenzio. ^ non ti curar di lor,... Entro in pass è il primo album in studio del gruppo musicale italiano Il Pagante, pubblicato il 16 settembre 2016. L'album vede la sua pubblicazione dopo la messa in commercio di vari singoli a partire dal 2012. Il primo singolo estratto, Entro in pass risale al 2012, mentre l'ultimo viene messo in vendita il 24 marzo 2017 e porta il titolo di Fuori corso. In totale, sono stati estratti come singoli undici tracce.

