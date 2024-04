La Soluzione ♚ Una zona di Londra

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EAST END

Curiosità su Una zona di londra: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi londra (disambigua). londra (afi: /'londra/; in inglese: london, /'lndn/) è la capitale e maggiore... L'East End di Londra (in inglese East End of London, "Estremità Orientale di Londra"), spesso indicato all'interno dell'area londinese semplicemente come East End, è un'area di Londra situata ad est della City (il centro storico e finanziario) e a nord del Tamigi benché non siano stabiliti dei confini formali.

