La Soluzione ♚ Le tre parti della Divina Commedia

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CANTICHE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Le tre parti della divina commedia: Disambiguazione – "la divina commedia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi la divina commedia (disambigua). la comedìa, o commedia, conosciuta... Il Cantico dei cantici, o semplicemente Cantico (in ebraico , shìr hasshirìm, "Cantico sublime"; in greco sµa sµt, ásma asmáton; in latino Canticum Canticorum), è un testo contenuto nella Bibbia ebraica (Tanakh) e cristiana. Attribuito al re Salomone, celebre per la sua saggezza, per i suoi canti e anche per i suoi amori, il Cantico dei cantici fu composto non prima del IV secolo a.C. ed è uno degli ultimi testi accolti nel canone della Bibbia, circa un secolo dopo la nascita di Cristo, secondo la tradizione ebraica con il sinodo rabbinico di Jamnia. È composto da otto capitoli contenenti poemi d'amore in forma dialogica ...

Altre Definizioni con cantiche; parti; divina; commedia;