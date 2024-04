La Soluzione ♚ Stoviglie resistenti al fuoco

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PIROFILE

Curiosità su Stoviglie resistenti al fuoco: Per il costo ridotto. può essere usata per sgrassare padelle e altre stoviglie molto unte, versandola sulla superficie da trattare e strofinando con... La pirofila (letteralmente: "amante del fuoco") è un contenitore usato per cuocere alimenti in forno. I materiali usato per produrla sono tradizionalmente la terracotta smaltata, il gres e la porcellana da forno, di grosso spessore; si tratta di materiali che hanno la caratteristica di avere una discreta resistenza alle alte temperature e agli sbalzi termici, di scaldarsi lentamente e di mantenere la temperatura a lungo anche quando vengono tolti dalla fonte di calore; più recente l'uso di vetro pyrex. La forma è rotonda, ovale o rettangolare con angoli smussati; le pareti sono medio-alte, con o senza manici e non è previsto coperchio. ...

