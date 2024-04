La Soluzione ♚ Lo Stato degli Usa con Augusta

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MAINE

Curiosità su Lo stato degli usa con augusta: Organizzati degli stati uniti d'america ovvero aree sotto la sovranità del governo federale degli usa ma non facenti parte di nessuno stato con un qualche... Il Maine (pron. ['min] o ['mein]; in inglese [men]) è uno stato federato degli Stati Uniti d'America (sigla = ME). È il più nordorientale della federazione e del New England; si affaccia a sud-est sull'oceano Atlantico, confina ad est, a nord e a nord-ovest con il Canada e a sud-ovest con il New Hampshire. L'estensione territoriale è di 91 646 km² suddiviso in 16 contee, con una popolazione di 1 330 089 abitanti (2014). La capitale è Augusta.

