Spicchio di tenda nei cruciverba: la soluzione è Telo

Home / Soluzioni Cruciverba / Spicchio di tenda

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Spicchio di tenda' è 'Telo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELO

Curiosità e Significato di Telo

Vuoi sapere di più su Telo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Telo.

Perché la soluzione è Telo? Spicchio di tenda si riferisce a un piccolo pezzo di tessuto che copre o decora, come un lembo di stoffa. La soluzione telo è un termine più ampio che indica un pezzo di tessuto usato per coprire o proteggere superfici, come tende, coperture o drappeggi. È un elemento versatile nel mondo dell'arredamento e della decorazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rifinitura della parte superiore di una tendaLa tenda conica pellerossaUna vacanza in tenda o camperDà spettacoli sotto la tendaUn soggiorno sotto la tenda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Telo

Hai davanti la definizione "Spicchio di tenda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O M E R S N V O A D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SERVOCOMANDI" SERVOCOMANDI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.