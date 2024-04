La Soluzione ♚ Si spendono a Mosca

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RUBLI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Si spendono a mosca: "gente che conta" ad un grande ballo che si terrà nella loro nuova casa, in occasione di una ricorrenza. spendono liberamente per procurare ai propri ospiti... Il rublo (in russo , rubl') è una valuta. Attualmente è il nome delle valute di due nazioni e di uno Stato a riconoscimento limitato: Rublo russo, moneta ufficiale della Federazione Russa Rublo bielorusso, moneta ufficiale della Bielorussia Rublo transnistriano, moneta ufficiale della Transnistria In precedenza è stata la moneta dell'Impero russo, dell'Unione Sovietica e di altri paesi storicamente o politicamente legati ad essi. La Russia è stato il primo paese ad introdurre un sistema monetario decimalizzato nel 1704, con un rublo uguale a 100 copeche (o copechi) (sing. ´ – kopejka).

