La Soluzione ♚ Sopraffatto da un profumo

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INEBRIATO

Curiosità su Sopraffatto da un profumo: «deserto» vesuviano, esala al cielo un soave profumo che addolcisce un po' la desolazione di quel luogo arido e solitario. da questo momento in poi il poeta... L'hashish o hascisc (pron. ['ai], tradizionalmente [a'i]; per altre grafie vedi sotto), in italiano chiamata anche fumo, è una sostanza stupefacente psicotropa derivata dalle infiorescenze femminili della pianta di Cannabis (canapa indiana è il nome comune) i cui effetti sono dovuti principalmente al 9-THC in essa contenuto (in quantità maggiore rispetto alla marijuana).

