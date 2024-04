La Soluzione ♚ Lo sono i tessuti che si lasciano attraversare dai raggi X

La soluzione di 16 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RADIOTRASPARENTI

Curiosità su Lo sono i tessuti che si lasciano attraversare dai raggi x: i raggi x (o raggi röntgen) sono quella porzione di spettro elettromagnetico con lunghezza d'onda compresa approssimativamente tra 10 nanometri (nm) e... La barella a cucchiaio è una speciale barella impiegata per la mobilizzazione atraumatica ed immobilizzazione di un ferito traumatizzato in ambito extraospedaliero ed emergenza territoriale, generalmente realizzata in polimeri plastici radiotrasparenti per l'esecuzione di esami strumentali imaging RX senza interferire con la qualità delle immagini (attuale evoluzione dai passati modelli in metallo, non radiotrasparenti). La barella è composta da due valve scomponibili e regolabili in lunghezza, cinghie di fissaggio a sgancio ed aggancio rapido e presidi di immobilizzazione del capo.

