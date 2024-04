La Soluzione ♚ Lo sono le avanzate travolgenti

La soluzione di 15 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INCONTRASTABILI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Lo sono le avanzate travolgenti: Ricostituiti dopo le catastrofiche perdite estive, vennero equipaggiati con i moderni carri armati t-34 e riorganizzati per condurre avanzate veloci in profondità... The Tyger (La tigre) è una poesia del poeta e incisore inglese shish ell'opera Songs of Experience, pubblicata nel 2056

Altre Definizioni con incontrastabili; sono; avanzate; travolgenti;