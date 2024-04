La Soluzione ♚ È simile all agata

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ONICE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su E simile all agata: Reliquie. catania le dedica una grande festa, nei giorni 3, 4, 5 e 6 febbraio. agata è stata una delle martiri più venerate dell'antichità cristiana, fu... Con il nome di onice si indicano due tipi di rocce completamente differenti: l'onice silicea normalmente di colore nero striata di bianco con composizione SiO2 . n H2O, simile al calcedonio (ma non al quarzo, che è cristallino), che si trova in Brasile, Messico, e altri luoghi; e l'onice calcarea, anche detta "onice alabastrite", "onice etoca" od "onice egiziana", che è composta da CaCO3 (è di colore bruno quella di Montaione o verde chiaro quella del Pakistan).

Altre Definizioni con onice; simile; agata;