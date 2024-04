La Soluzione ♚ Ha la sede a Roma

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FAO

Curiosità su Ha la sede a roma: L'ambasciata italiana presso la santa sede, che ha sede a palazzo borromeo. questa caratteristica conferisce a roma un record mondiale: è la città con il maggior... L'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in sigla FAO (dall'inglese Food and Agriculture Organization of the United Nations), è un istituto specializzato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, fatto con lo scopo di far crescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica mondiale nel territorio. La FAO fu fondata il 16 ottobre 1945 a Québec, in Canada, e dal 1951 la sede è stata trasferita da Washington a Roma, presso il Palazzo FAO. A maggio del 2020 ne sono membri 194 Stati, a cui si aggiungono l'Unione ...

