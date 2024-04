La Soluzione ♚ La sede della Samsung

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SEUL

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su La sede della samsung: Disambiguazione – se stai cercando la filiale di elettronica di consumo, vedi samsung electronics. samsung è un'azienda multinazionale sudcoreana, fondata... Seoul (anche Seoul, e in coreano , SeoulLR, SoulMR pronuncia coreana: /s.ul/, solitamente italianizzata in /se.'ul/ ), ufficialmente , Seoul TeukbyeolsiLR, Soul T'ukpyolshiMR (Città Speciale di Seoul), conosciuta anticamente come Hanyang, Hanseong, è la capitale e la città più popolosa della Corea del Sud. Situata nel nord-ovest del Paese, poco più a sud della zona demilitarizzata coreana, sul fiume Han, è il centro politico, culturale, sociale ed economico più importante dello Stato. Sede delle multinazionali che operano nel Paese, come capitale della Corea del Sud rappresenta una delle più forti economie mondiali ed è il ...

