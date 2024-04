La Soluzione ♚ Schiniere delle vecchie armature

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OCREA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Schiniere delle vecchie armature: Legionario romano imperiale. lo stesso argomento in dettaglio: armatura a scaglie, armi ed armature romane, cotta di maglia e panoplia. nella grecia antica,... Il mirmillone (in latino: murmillo, myrmillo o mirmillo, in greco: mormyros) era una delle categorie gladiatorie che si esibivano negli anfiteatri in epoca romana. Nella categoria dei mirmilloni venivano infatti arruolati i lottatori dal fisico più possente. Sul capo i mirmilloni portavano un grosso elmo che copriva interamente il volto, decorato con figure marine, dovute alla simbologia mitologica a cui ogni classe gladiatoria era legata. Erano poi equipaggiati con un largo, pesante scudo rettangolare ricurvo (lo scutum, simile ad una tegola), molto simile a quello in dotazione alla fanteria romana; questo scudo schermava l'intero corpo, ...

Altre Definizioni con ocrea; schiniere; vecchie; armature;