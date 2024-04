La Soluzione ♚ Sale di trattenimento di un teatro

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RIDOTTI

Curiosità su Sale di trattenimento di un teatro: Indicano abitualmente i locali adiacenti alle sale di sosta e di trattenimento di un teatro o alle sale cinematografiche, dove il pubblico si raccoglie... Con il termine ridotto, a volte sostituito dall'equivalente francese foyer ([fwa'je]; dal francese, "caminetto, stufa, punto caldo"), si indicano abitualmente i locali adiacenti alle sale di sosta e di trattenimento di un teatro o alle sale cinematografiche, dove il pubblico si raccoglie prima e dopo lo spettacolo e durante gli intervalli e le attese. Nel passato queste sale erano spesso deputate al gioco d'azzardo altrimenti vietato. In qualche caso, il nome è usato per indicare una sala minore, accanto alla maggiore d'un teatro, destinata anch'essa agli spettacoli (come ad esempio il Ridotto del Teatro del Popolo).

