La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CHIASSO

Curiosità su Rumore fracasso: Disambiguazione – "capitan fracassa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi capitan fracassa (disambigua). il capitan fracassa (titolo originale... Chiasso (in tedesco Pias, in dialetto ticinese e comasco Ciàss, pronuncia /'tas/) è un comune svizzero di 7.580 abitanti del Canton Ticino, nel distretto di Mendrisio. Quinto comune del Canton Ticino per numero di abitanti, è un importante territorio di frontiera, centro di smistamento e di transito. Inoltre, è sede di due importanti dogane grazie alle quali è divenuta anche un centro economico e finanziario di notevole importanza.

